СМИ: вертолеты коалиции США эвакуировали четырех террористов на северо-востоке Сирии

На северо-востоке Сирии вертолеты международной коалиции во главе с США эвакуировали четырех главарей террористической группировки «Исламское государство», передает SANA со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что инцидент произошел в провинции Эль-Хасака. Три вертолета коалиции во главе с США забрали главарей террористической группировки и увезли их в неизвестном направлении.

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Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Астане выразил надежду, что коалиция во главе с США будет последовательно бороться с террористическими организациями.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.