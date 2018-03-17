Генштаб: боевики в Сирии доставили 20 контейнеров с хлором к месту проведения провокаций

Террористы в Сирии доставили в район Аль-Габит и Калбб-Луза 20 контейнеров с хлором для проведения провокаций против мирного населения, передает РИА «Новости» заявление начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС Сергея Рудского.

«Кроме того, бандформирования «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена в России — «Газета.Ru») с привлечением так называемых «Белых касок» готовят постановочную химатаку в районах населенных пунктов Аль-Габит и Калбб-Луза, расположенных в 25 км северо-западнее Идлиба. Для этого туда доставлено 20 контейнеров с хлором», — рассказал Рудской.

Ранее Рудской заявил, что американские инструкторы в районе Эт-Танфа подготовили несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия.