Россия и Таджикистан провели учения на афганской границе

Военнослужащие России и Таджикистана провели масштабные учения у границы Афганистана, сообщает телеканал «Звезда».

«Основной этап совместного командно-штабного учения с подразделениями вооруженных сил России и Таджикистана завершился на полигоне Харбмайдон в 15 км от таджикско-афганской границы. Военнослужащие двух армий отработали вопросы планирования, управления и взаимодействия при проведении совместной операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями с учетом опыта боевых действий в Сирии», — говорится в сообщении.

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В ходе практических действий были отработаны совместные рейдово-поисковые действия спецназа с последующим применением разведывательно-ударных комплексов: по выявленным целям нанесли удары расчеты реактивных систем «Ураган», штурмовая авиация и вертолеты.

Ранее замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что переброска батальонов НАТО на территорию Балтии и Польши и учения стран альянса у российских границ свидетельствуют о намерении руководства блока создать внутри Европы «военный Шенген».