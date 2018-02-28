В Минобороны заявили о гуманитарной катастрофе в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что гражданское население сирийского города Ракка находится в условиях «гуманитарной катастрофы», сообщает «Интерфакс».

«Положение мирных жителей Ракки, как мы уже неоднократно подчеркивали, характеризуется как «гуманитарная катастрофа», которую упорно не хотят замечать ее «освободители» из возглавляемой США международной коалиции. В городе авиацией коалиции было разрушено более 80% строений», — сказал Конашенков.

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Он подчеркнул, что городские улицы в данный момент находятся в завалах, под которыми погребены тела погибших от бомбардировок. В жилых кварталах отсутствует водоснабжение и нет электричества, несмотря на то, что освобождение города произошло полгода назад. Конашенков отметил, что к моменту штурма города его население составляло 200 тыс. мирного населения. Сейчас там живет около 40 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что коалиция США не увидела смысла в предложении России создать комиссию по сирийской Ракке.