Лавров: непонятно, чем занимаются США на базе в Косово

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что американская сторона никого не приглашает посетить военную базу «Бондстил» в автономном крае Косово, где «непонятно, чем занимаются» представители США, передает «Интерфакс».

«Упомяну, что на территории Сербии, в частности, в Автономном крае Косово создана американская военная база «Бондстил» ... Поступают сведения о том, что непонятно, чем там занимаются американские коллеги. Но они не приглашают никого ее посетить», — сказал Лавров.

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Данное заявление министр сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Ранее сообщалось, что Вучич передал Лаврову письмо для президента России Владимира Путина.