Рогозин рассказал о решении проблемы разбазаривания денег на контрактах гособоронзаказа

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о том, что проблема растраты денег на контрактах гособоронзаказа «в основном решена», сообщает РИА «Новости».

По его словам, в России создан оперативный штаб, который должен препятствовать «разбазариванию и воровству» выделяемых на гособоронзаказ денег.

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«В основном у нас проблемы с контролем за этими средствами решены, свидетельство тому — динамичное перевооружение армии и флота», — сказал Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что главной задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса является выполнение гособоронзаказа, а не реализация предложения Минобороны по внедрению новой формы одежды для руководителей предприятий.