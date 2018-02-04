Эрдоган назвал причину покупки С-400 у России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью La Stampa рассказал о причинах приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 у России.

По его словам, турецкая сторона вела переговоры о приобретении подобной техники с рядом стран.

«Что касается С-400, Российская Федерация удовлетворила наши запросы как в плане цены, так и в вопросах доставки и передачи производства и технологий», — отметил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что «Ростех» подтвердил выделение Турции кредита на покупку С-400.