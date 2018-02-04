МИД ФРГ: спираль новой гонки ядерных вооружений уже идет
Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль прокомментировал опубликованный американским руководством текст новой ядерной доктрины США, сообщается на официальном сайте немецкого внешнеполитического ведомства.
«Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже идет. Как во времена «холодной войны», мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы в Европе должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением», — заявил Габриэль.
Он также отметил, что ситуация вокруг Крыма привела к «резкой утрате доверия к России», и заявил о якобы существующих «доказательствах того, что Россия модернизирует не только стандартное, но и ядерное вооружение».
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили об антироссийской направленности ядерной доктрины США.