Посол России: США нашли «страшилку» для оправдания военных расходов

Посол России в США Анатолий Антонов объяснил публикацию новой американской ядерной доктрины необходимостью оправдания военных расходов и наращивания военного потенциала, передает РИА «Новости».

«Просто проблема заключается как раз в том, что для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала, американцы опять нашли страшилку в лице Российской Федерации. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс», — заявил Антонов.

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Посол также отметил, что за подобными заявлениями стоят «огромные триллионы долларов».

Ранее Антонов отверг обвинения в нарушении договоров о контроле над вооружением.