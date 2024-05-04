В Свердловской области 79 тыс. человек остаются без света

В Свердловской области порядка 79 тысяч жителей остаются без света из-за мокрого снега. Об этом сообщает ТАСС.

«В Свердловской области из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) происходят отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным, без электроснабжения остаются 79 тыс. человек», — следует из сообщения.

Отмечается, что в регионе работает 118 бригад, в составе 351 человека и 119 единиц специальной техники.

До этого сообщалось, что в Свердловской области перекрыты участки трасс для грузового и пассажирского транспорта из-за снежного наката на проезжей части. По данным ведомства, на некоторых участках трассы заметены снегом высотой более 10 сантиметров. В связи с понижением температур на дорогах образовалась гололедица и снежный покров.

В пресс-службе уточнили, что временные ограничения введены для городского и междугороднего пассажирского транспорта в Ревдинском районе. Для грузового и пассажирского транспорта – на автодороге Ревда – Дегтярск – Курганово (с первого по 31-й километр), на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (с 41-го по 110-й километр) и в Невьянском районе (с 244-го по 314-й километр).

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