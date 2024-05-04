Народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев вышел на связь с поклонниками из больницы. Обращение, которое Куклачев 4 мая записал из палаты, опубликовала газета «Известия».

Артист поблагодарил зрителей за то, что они волнуются и переживают.

«Я восстанавливаюсь. Так что скоро мы встретимся на сцене!» — пообещал он.

Известно, что врачи планируют выписать Юрия Куклачева из больницы 13 мая.

Куклачев — первый русский постановщик цирковых номеров с дрессированными кошками. Ему посвящены документальные фильмы «С улыбкой доброй» (1980, режиссер Юрий Дубравин) и «Кот и клоун» (1984, Сергей Вологдин).

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца.

О скорой выписке артиста стало известно 4 мая.

Ранее жена госпитализированного Николая Носкова рассказала о его состоянии.