Волочкова о Кудрявцевой: «Опозорила мужа»

Балерина Анастасия Волочкова возмутилась словами Леры Кудрявцевой о том, что якобы ее нужно спасать из-за алкоголизма. Слова бывшей солистки Большого театра передает Teleprogramma.pro.

«Леру вообще считала своим другом. И мне удивительно другое. Если Лера от чистого сердца хочет что-то мне посоветовать или сказать, у нее же есть мой мобильный телефон. Зачем это делать в публичном пространстве?» — посетовала артистка.

Волочкова заявила, что не скрывала свой перелет эконом-классом до Мальдив. Танцовщица пояснила, что не считает рациональным выбрасывать деньги на дорогостоящие билеты.

«Помогите себе сами и спасайте себя, живите своей жизнью, а не моей, и будьте добрее. Одна мужа опозорила и бросила, вторую — муж. Ни одной, ни второй гордиться особо нечем, а удобно «докопаться» до Волочковой», — подытожила танцовщица.

До этого телеведущая Лера Кудрявцева призвала перестать глумиться над Анастасией Волочковой и заявила, что танцовщицу нужно спасать. Она также репостнула запись адвоката Екатерины Гордон, которая летела с Волочковой в самолете на Мальдивы.

«На глазах у всей страны спивается Волочкова. Над ней ржут, ее оскорбляют, она же стабильно пишет, что ей завидуют. <...> Да и кому ты врешь? Мы летели на одном самолете, ты летела в экономе и в этом нет ничего постыдного. Везла из Москвы с собой на Мальдивы букет», — заявила защитница.

Она посоветовала балерине бросить употреблять спиртные напитки, «трындеть» и оскорблять других людей, а также «вымести» из своей жизни ненужных людей, которые не могут ей дать первые два совета.

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