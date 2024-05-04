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Стали известны итоги встречи по Газе в Каире

В Каире на встречах по Газе стороны достигли консенсуса по спорным вопросам

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Dylan Martinez/Reuters

Стороны конфликта достигли согласия по многим вопросам на консультациях в Каире по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал »Аль-Кахира аль-Ихбария».

По его данным, при поддержке египетской делегации стороны достигли «консенсусной формы» по вопросам, касающимся соглашения о прекращении огня в анклаве.

По информации телеканала Al Arabiya, соглашение между ХАМАС и израильской стороной будет заключено «неизбежно», если не возникнут «новые препятствия».

Накануне в США назвали условие для сосуществования Палестины и Израиля. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает возможным сосуществование двух государств при наличии гарантий безопасности для еврейского государства.

До этого телеканал Al Hadath сообщал, что ХАМАС, Израиль, Катар, США и Египет проведут в Каире консультации по вопросам установления перемирия и обмена заложниками между Израилем и Палестиной.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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