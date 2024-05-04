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Россияне описали загородный дом мечты

«ВсеИнструменты.ру»: россияне мечтают о доме с быстрым интернетом вдали от суеты

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Shutterstock

Большинство россиян хотели бы иметь теплый загородный дом с быстрым интернетом подальше от городского шума. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Каждый третий россиянин видит свой коттедж мечты как место уединения от городской суеты. Для 26% опрошенных собственный дом — это место для отдыха с друзьями и родственниками.

Еще 16% рассматривают загородную недвижимость как уголок природы, где можно поправить здоровье. При этом лишь 14% респондентов сказали, что занимались бы садовыми работами на участке.

Среди главных характеристик дома мечты россияне назвали возможность жить в нем в холодное время года, хорошую связь и низкую стоимость обслуживания. Также жителям РФ хотелось бы иметь на своем участке баню, гараж и подвал, а также водоем неподалеку.

До этого россиянам дали несколько советов, как обезопасить дачу от воров. Самый надежный способ — установить хорошую сигнализацию и камеры.

Ранее россияне рассказали, о каких опциях в автомобилях они мечтают.

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