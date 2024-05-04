Производителей ибупрофена предупредили о новых рисках развития заболеваний

Министерство здравоохранения России порекомендовало производителям препаратов с действующим веществом ибупрофен внести корректировки в инструкции и добавить информацию о новых рисках развития заболеваний. Об этом говорится в письме ведомства, опубликованном в государственном реестре лекарств.

«Во всех лекарственных формах для наружного и системного применения (ибупрофена. — «Газета.Ru) выявлена необходимость актуализации инструкций по медицинскому применению», — отмечается в документе.

Согласно данным минздрава, рекомендуется дополнить информацию о рисках развития тяжелых кожных реакций, таких как эритема мультиформная, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS-синдром и острый генерализованный экзантематозный пустулез. Что касается системного использования препарата, выявлены риски возникновения Синдрома Коуниса.

До этого врач-терапевт Водовозов рассказал, что у 1% людей может возникнуть тяжелая реакция на солнце после приема некоторых нестероидных противовоспалительных, таких как ибупрофен.

Ранее мужчина выпил за месяц 1176 таблеток ибупрофена, и у него отказали почки.