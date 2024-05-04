Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Производителей ибупрофена предупредили о новых рисках развития заболеваний

Минздрав РФ предупредил производителей ибупрофена о рисках развития заболеваний

close
100%
Shutterstock

Министерство здравоохранения России порекомендовало производителям препаратов с действующим веществом ибупрофен внести корректировки в инструкции и добавить информацию о новых рисках развития заболеваний. Об этом говорится в письме ведомства, опубликованном в государственном реестре лекарств.

«Во всех лекарственных формах для наружного и системного применения (ибупрофена. — «Газета.Ru) выявлена необходимость актуализации инструкций по медицинскому применению», — отмечается в документе.

Согласно данным минздрава, рекомендуется дополнить информацию о рисках развития тяжелых кожных реакций, таких как эритема мультиформная, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS-синдром и острый генерализованный экзантематозный пустулез. Что касается системного использования препарата, выявлены риски возникновения Синдрома Коуниса.

До этого врач-терапевт Водовозов рассказал, что у 1% людей может возникнуть тяжелая реакция на солнце после приема некоторых нестероидных противовоспалительных, таких как ибупрофен.

Ранее мужчина выпил за месяц 1176 таблеток ибупрофена, и у него отказали почки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами