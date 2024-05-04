Бузова призналась, что задумывается о политической карьере

Певица Ольга Бузова призналась на конференции по инфобизнесу Instadium, что задумывается о политической карьере. Ее слова передает издание «СтарХит».

«В моей песне, которую написал Баста, поется: «Я вторая после Путина». Меня пока это устраивает! У меня вот пел Баста на беках, а у вас?» — похвалилась артистка.

Она пояснила, что не планирует участвовать в ближайших выборах, но заявила, что хотела бы в будущем поработать в сфере помощи молодежи. По словам Бузовой, ее считают кумиром многие молодые люди, а взрослых певица восхищает своим трудолюбием.

В начале марта Бузова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пристыдила блогершу Настю Ивлееву за то, что она раньше никогда не смотрела послание президента Владимира Путина.

«Тут никакой бадлон реально не поможет. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня», — написала знаменитость.

Артистка сделала особый акцент на том, что Ивлеева 32 года живет в России, но за это время ни разу не смотрела обращение президента. Бузова сочла странным такое поведение для взрослого человека.

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