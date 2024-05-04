«Не говорю, но пытаюсь»: новый тренер «Пари НН» о знании русского языка

Сербский специалист, новый главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Саша Илич рассказал о своих познаниях в русском языке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Смотрел несколько игр, назначение произошло очень быстро. Русский язык я немного учил в школе. Не говорю по-русски, но пытаюсь. Я лучше понимаю, нежели говорю», — заявил Илич.

Илич стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

46-летний сербский специалист с 2023 года работал в Греции. До этого он тренировал софийский ЦСКА и сербский «Чукарички», а также юношеские и молодежные сборные Сербии.

Сергей Юран был уволен из команды 29 апреля, после поражения от «Ахмата» со счетом 1:5 в 26-м туре чемпионата России.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН», набрав 28 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице. Лидировать продолжает «Зенит», имеющий в активе 50 очков. Столько же у «Краснодара», уступающего петербуржцам по дополнительным показателям. Третью строчку в таблице занимает «Динамо». У бело-голубых на три очка меньше.

Ранее в «Зените» оценили возможность подписания Неймара.