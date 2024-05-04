Польша осудила «кибератаки РФ» на Европу

Польша выступает с осуждением атак на Германию и Чехию в киберпространстве, которые якобы могут быть связаны с Россией, Варшава выражает солидарность Берлину и Праге. Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

«Польша выражает полную солидарность с Германией и Чехией в связи с враждебной кампанией в киберпространстве, проводимой против их политических партий и демократических институтов», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Варшава «решительно осуждает повторяющиеся, неприемлемые и вредные действия» в киберпространстве.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что утверждения государственного департамента США о якобы причастности России к кибератакам против стран Евросоюза бездоказательны и не имеют под собой никаких оснований.

По его словам, американским властям нечего предъявить в обоснование своих обвинений. Посол отметил, что «подобные провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США».

В пятницу, 3 мая, в Германии связали взлом серверов компаний с «кибератакой РФ».

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили о главной в этом году цели хакеров.