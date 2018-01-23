В Кремле назвали официальным предложение о передаче Украине военной техники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение главы государства Владимира Путина о передаче Киеву военной техники из Крыма является официальным, Украина должна сказать «да» или «нет», передает РИА «Новости».

«Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом, дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу», — сказал Песков.

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Он также отказался трактовать заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что это предложение является «трюком».

«Давайте не будем заниматься трактовкой, все-таки Киев должен сказать да или нет, дождемся», — отметил Песков.

По словам Пескова, необходимости отправлять официальные уведомления или подобные документы нет.

«Мне неизвестно, были ли какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам, но я еще раз повторяю, что даже если они не были отправлены, то, по большому счету, в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента», — добавил пресс-секретарь.

Ранее в Совфеде заявили, что Украина «в любом случае» заберет военную технику из Крыма.