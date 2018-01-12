США хотят наращивать ядерный арсенал для сдерживания России

США намерены увеличить количество ядерных боеприпасов, сообщает Huffington Post со ссылкой на проект ядерной доктрины государства на 2018 год, имеющийся в распоряжении редакции.

В частности, в документе говорится о необходимости наращивания арсенала маломощного ядерного оружия – боеголовок с низкой взрывной силой. Это связано с тем, что текущие снаряды обладают слишком большим разрушительным воздействием.

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«Россия считает, что ограниченное использование ядерного оружия, потенциально включающее маломощные боеголовки, может предоставить стране превосходство над США и их союзниками. Это мнение основано на представлении, что большее количество и разнообразие нестратегических ядерных систем может привести к превосходству в кризисах и локальных конфликтах», – говорится в отрывке документа, предоставленного изданием.

В тексте доктрины исправление этого представления России называется «стратегической необходимостью».

Ранее сообщалось, что США решили создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России.