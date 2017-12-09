В ЛНР обвинили Киев в провокационной двухходовке

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего обвинил украинские власти в провокации, передает «Луганскинформцентр».

«Очередной двухходовкой оказалось подтверждение представителями Украины в Контактной группе готовности прекратить работу станично-луганского пешеходного пункта пропуска с украинской стороны на время проведения ремонтных работ. Благими намерениями по обеспечению прав граждан на свободное перемещение и пониманием сложностей перехода через аварийный мост Украина аргументировала открытие в тестовом режиме КПВВ «Золотое» в одностороннем порядке и направить поток людей в «свободное плавание», — заявил он.

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Он подчеркнул, что представители Украины подтверждали готовность не препятствовать при проведении ремонтных работ при поддержке МККК и приостановить работу пункта пропуска без дополнительных оговорок об открытии альтернативных путей.

«Для всех очевидно, что данное стечение обстоятельств - ни что иное как продуманная провокация и очередная попытка выставить нашу республику «злостными нарушителями гражданских прав и свобод населения Донбасса», — отметил он.

Дейнего также указал на то, что данный вопрос обсуждается на протяжении полутора лет.