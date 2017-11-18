Российские бомбардировщики атаковали боевиков в Сирии
Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22м3 совершили авиаудар по боевикам террористической организации «Исламское государство» в районе города Абу-Кемаль, передает «Интерфакс».
«В результате удара были уничтожены: скопление живой силы, техники и вооружения террористов», — заявили в Минобороны.
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Прикрытие дальних бомбардировщиков выполняли истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим.
Ранее сообщалось, что бомбардировщики Ту-22М3 поразили опорные пункты ИГ.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.