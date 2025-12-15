Воронежец избил бывшую девушку, чтобы не платить кредиты, взятые на ее имя

В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который жестоко избил свою бывшую девушку, чтобы избежать выплаты кредитов, оформленных на ее имя. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Молодая пара встречалась около двух лет, возлюбленный уговорил девушку оформить несколько кредитов на развитие своего бизнеса. Когда девушка приняла решение о расставании, молодой человек написал расписку, в которой обязался выплачивать долги.

Около года платежи поступали регулярно, но в начале декабря мужчина пришел домой к бывшей возлюбленной, они поссорились из-за расписки. Когда девушка отказалась ее вернуть, молодой человек напал на нее и избил. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

До этого на Камчатке осудили мужчину, который из ревности причинил вред подруге и ее псу. Мужчина из ревности избил 32-летнюю сожительницу, нанеся ей не менее 20 ударов кулаками, а затем связал женщину скотчем, изрезал ее ножом и совершил развратные действия. Незадолго до этого он засунул ее пса по кличке Эш в стиральную машину и включил режим стирки.

Ранее ревнивец вывез жену на окраину российской деревни, чтобы избить битой и порезать ножом.