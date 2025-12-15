На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украину отказались принимать в ЕС на основании мирного соглашения с Россией

Каллас: Украина не может вступить в Евросоюз лишь на основании мирного договора
Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что присоединение Украины к Евросоюзу (ЕС) не может произойти на основании мирного соглашения, поскольку ею должны быть выполнены условия для вступления в содружество. Об этом сообщает РИА Новости.

Каллас отметила, что вступление в ЕС должно основываться только на заслугах.

«Мы говорили об этом Украине, Молдавии, всем странам-кандидатам: скидки не предусмотрены, в том числе для Украины», — сказала глава евродипломатии.

При этом, по мнению Каллас, стремление США к присоединению Украины к Евросоюзу может подтолкнуть ЕС «открыть переговоры по существу».

До этого глава евродипломатии заявила, что странам — членам Европейского союза необходимо подумать о действенных гарантиях безопасности для Украины взамен ее членства в НАТО. По ее словам, если вступление Украины в НАТО больше не подлежит обсуждению, то необходимо подумать над тем, какие гарантии безопасности являются осязаемыми, «это не могут быть бумаги или обещания».

Ранее в Евросоюзе словом «посмотрим» оценили перспективы членства Украины в 2027 году.

Новости Украины
