Украину отказались принимать в ЕС на основании мирного соглашения с Россией

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что присоединение Украины к Евросоюзу (ЕС) не может произойти на основании мирного соглашения, поскольку ею должны быть выполнены условия для вступления в содружество. Об этом сообщает РИА Новости.
Каллас отметила, что вступление в ЕС должно основываться только на заслугах.
«Мы говорили об этом Украине, Молдавии, всем странам-кандидатам: скидки не предусмотрены, в том числе для Украины», — сказала глава евродипломатии.
При этом, по мнению Каллас, стремление США к присоединению Украины к Евросоюзу может подтолкнуть ЕС «открыть переговоры по существу».
До этого глава евродипломатии заявила, что странам — членам Европейского союза необходимо подумать о действенных гарантиях безопасности для Украины взамен ее членства в НАТО. По ее словам, если вступление Украины в НАТО больше не подлежит обсуждению, то необходимо подумать над тем, какие гарантии безопасности являются осязаемыми, «это не могут быть бумаги или обещания».
Ранее в Евросоюзе словом «посмотрим» оценили перспективы членства Украины в 2027 году.