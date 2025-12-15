На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержан подозреваемый в убийстве режиссера Райнера

Сын режиссера Роба Райнера задержан по подозрению в убийстве родителей
Evan Agostini/Invision/AP

Полиция Лос-Анджелеса задержала сына американского режиссера и актера Роба Райнера, подозреваемого в убийстве родителей. Об этом сообщает телеканал ABC7.

В публикации отмечается, что 32-летний Ник Райнер в настоящий момент находится под стражей. Суд запросил залог на сумму $4 млн. Сыну кинодеятеля было предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления.

Накануне Роба Райнера и его жену Мишель нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. У обоих были рваные ножевые раны. Опознать тела было сложно из-за случившегося пожара.

Портал TMZ со ссылкой на собственный источник сообщил, что Робу Райнеру могли перерезать горло во время семейной ссоры. Официально полиция не сообщала о преступлении, однако источники рассказали прессе, что на родителей мог напасть именно Ник. На протяжении многих лет молодой человек боролся с наркозависимостью, он также был бездомным.

Ранее не стало звезды культовых фильмов о Франкенштейне и Дракуле Удо Кира.

