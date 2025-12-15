Зеленский рассказал, как прошли переговоры в Берлине

Зеленский: для заключения мира нужно еще работать

Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине 15 декабря 2025 года были продуктивными, однако для «достойного» мира нужно еще работать и встречаться. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи, пишет «Политика Страны».

«Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно чтобы мир стал достойным. Нужно встречаться и работать для создания условий для завершения войны», — отметил Зеленский.

15 декабря в Берлине завершились переговоры украинской и американской делегаций по мирному соглашению, предложенному президентом США Дональдом Трампом. Встреча продлилась около двух часов, стороны на ней подробно обсудили план из 20 пунктов. Белый дом назвал состоявшуюся встречу продуктивной. Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров подчеркнул, что стороны достигли «серьезного прогресса».

Накануне, 14 декабря, в Берлине прошел первый раунд переговоров между Украиной и США. До его начала Владимир Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

