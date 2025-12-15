СМИ: США и Украина достигли консенсуса на переговорах в Германии

Reuters: США и Украина достигли согласия по ряду вопросов на переговорах в ФРГ

Представители США и Украины достигли согласия по некоторым вопросам на переговорах в Берлине по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

По его информации, стороны достигли «консенсуса по ряду вопросов».

Незадолго до этого глава делегации Украины на переговорах по урегулированию конфликта Рустем Умеров заявил, что Киев рассчитывает до конца текущего дня достичь соглашения с США, которое «приблизит нас к миру».

В Берлине 14 и 15 декабря состоялась встреча американской и украинской делегаций по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Еще до начала диалога Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

