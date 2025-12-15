Российские истребители-бомбардировщики нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки войск «Север».

По информации военнослужащего с позывным «Фанат», передовой наводчик «Севера» выявил диверсионную группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящую из шести человек, и передал соответствующие координаты ее нахождения. По ним и был нанесен удар двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34 Воздушно-космических Сил РФ.

«В результате налета ДРГ противника и принадлежавшее ей оборудование были уничтожены», — сообщил военнослужащий.

Он уточнил, что ликвидированная группа входила в состав 107-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

В начале декабря сообщалось, что в Харьковской области у Лимана была уничтожена группа украинских диверсантов, которые минировали лесной массив. В том числе был ликвидирован один офицер, рассказали в силовых структурах РФ.

Ранее российский военнослужащий в одиночку заставил отступить группу диверсантов ВСУ.