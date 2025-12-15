На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бабушка Ромы Желудя разочарована внуком: «Он дал мне слово»

Блогер Рома Желудь пообещал бабушке, что сможет преодолеть зависимость
Пятница

На антиалкогольном реалити-шоу «Звезды под капельницей» блогер Рома Желудь встретился с самым родным для себя человеком — бабушкой Аллой Ивановной. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала «Пятница».

Алла Ивановна рассказала, что внук разочаровал ее, и выразила надежду, что ему помогут преодолеть зависимость.

«Он дал мне слово, что больше не будет. Я верю, что он справится, у него есть сила воли. Пока я живу, я рядом с ним», — сказал он.

Желудь расстроился тому, что разочаровал бабушку.

«Бабушка никогда за последние годы не говорила, что она разочарована. Но я вск равно знаю, что она меня очень сильно любит», — поделился он.

В ноябре актер и певец Никита Джигурда ответил на критику коллег Стаса Садальского и Оскара Кучеры за участие в шоу «Звезды под капельницей».

Джигурда уверил, что не имеет проблем с алкоголем. Он заявил, что эпатировал и напился в проекте за хороший гонорар. По мнению артиста, Садальский и Кучера сами бы захотели поучаствовать в шоу, если бы узнали сумму.

Ранее был назван лучший телеведущий 2025 года по мнению россиян.

