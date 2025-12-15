«Так подло и низко»: мать фигуристки Костылевой вновь обвинила Плющенко

Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина ответила на заявления тренера Евгения Плющенко о том, что она пыталась его провоцировать во время шоу в Минске. Ее слова приводит Sport24.

«Я не могу представить, что или кто заставляет олимпийского чемпиона, состоявшегося и богатейшего мужика, лгать. Причем так подло и низко! Про то, что я влазила в тренировки. Это абсурд! Меня вообще не было на единственном прогоне», — высказалась Костылева-старшая.

Женщина пояснила, что зашла на прогон поздно вечером всего на 15 минут и стала свидетелем конфликта сына Плющенко, Александра, с ее дочерью. По ее словам, причиной ссоры стали личные разногласия между подростками.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее Плющенко сообщил, что мать Костылевой провоцировала его на шоу в Минске.