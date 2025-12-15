Двое детей провалились под лед в российском хуторе, один не выжил

В Ростовской области двое детей провалились под лед, один не выжил

В Ростовской области двое десятилетних детей вышли на лед и провалились. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на водоеме, расположенном в хуторе Ленина — двое детей провалились в воду, выйдя на лед. Несмотря на то, что очевидцы смогли самостоятельно вытащить малолетних из воды, один из них не выжил.

Позже на место прибыла бригада скорой помощи. Второго ребенка в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Спасатели призвали граждан не выходить на непрочный лед и усилить контроль за детьми вблизи водоемов в период ледостава.

До этого мальчик провалился под лед и не выжил в Оренбуржье. Также на месте стали искать девочку, которая, предположительно, также провалилась под лед.

Ранее в Пермском крае пара решила проехаться на снегоходе и провалилась под лед.