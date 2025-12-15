На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Переговоры Украины и США продолжились без Зеленского

Vadim Ghirda/AP

Переговоры американской и украинской делегаций в Берлине продолжаются без участия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Представители Киева и Вашингтона встретились в Берлине 15 декабря 2025 года. Стороны обсудили мирный план из 20 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Встреча длились около двух часов, на ней присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. По итогам саммита он отметил, что переговоры были продуктивными, однако для достижения «достойного» мира нужно еще «встречаться и работать».

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что стороны достигли «серьезного прогресса». В Белом доме также назвали состоявшуюся встречу продуктивной.

Первый раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном состоялся 14 декабря в Берлине. До его старта Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может отказаться от членства в НАТО, если ей будут предложены гарантии безопасности от США и Европы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе сравнили с «бродячим цирком» переговоры по Украине без России.

