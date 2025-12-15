На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заболевший раком Алдонин обратился к болельщикам

Борющийся с раком Алдонин: я обязательно со всем справлюсь
evgeny_aldonin/Instagram

Экс-полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин выразил благодарность поддержке футбольного сообщества, передает «Чемпионат».

«Нахожусь в Германии на лечении. Слава богу, что врачи позволяют гулять и даже заниматься спортом. Я безумно благодарен каждому из вас за поддержку. Спасибо вам огромное. Это имеет огромное значение для моих близких и для меня. Надеюсь, что с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь», — рассказал Алдонин.

15 декабря в Москве состоялся футбольный матч, все средства от которого направлены на помощь 45-летнему футболисту.

Информация о серьезном заболевании Алдонина появилась в СМИ 22 ноября. Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин заявил, что шансы справиться с заболеванием есть.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

Ранее экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о моральном состоянии Алдонина.

