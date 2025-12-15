На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области девочка пострадала во время атаки ВСУ

Одиннадцатилетняя девочка пострадала при ударе ВСУ по дому в Каменке-Днепровской
true
true
true
close
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Одиннадцатилетняя девочка пострадала при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дому в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка», — написал он.

Врачами было принято решение об отправки пациентки в Мелитопольскую областную больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

15 декабря Балицкий сообщал, что в результате атаки ВСУ Каменка-Днепровская осталась без электричества. В понедельник света не было более чем у тысячи абонентов.

14 декабря Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по энергетической инфраструктуре региона, в результате чего был поврежден объект магистральных электрических сетей в северо-западной части региона. Из-за атак БПЛА без света остались более 29 тысяч абонентов. По словам губернатора, энергетики работают без остановки, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть свет жителям. Работы осложняются погодными условиями.

Ранее в Запорожской области украинские войска атаковали зоопарк.

