Каллас заявила о срыве видеовстречи с представителями Трампа по Украине

Каллас: главы МИД ЕС не смогли поговорить с Кушнером, Уиткоффом из-за сбоя связи
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза не смогли поговорить в режиме видеоконференции со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые находятся в Берлине, из-за сбоя связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы евродипломатии Каи Каллас.

По ее словам, участники видеовстречи практически не успели ни о чем поговорить. Каллас предположила, что могла произойти кибератака.

В немецкой столице в воскресенье и понедельник состоялась встреча американской и украинской делегаций по вопросу урегулирования военного конфликта на Украине. Зеленский провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Еще до начала диалога Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава евродипломатии Каллас предложила США критиковать Россию вместо Европы.

