Бывшая жена Сафонова в суде подняла вопрос о профпригодности футболиста

Бывшая жена российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия обратилась в суд с требованием проверить профессиональную пригодность спортсмена. Об этом сообщает «Sport Baza».

В иске Анастасия указывает на близорукость бывшего мужа, заявив, что вне поля он носит очки. Девушка предполагает, что это может негативно влиять на реакцию вратаря при отражении дальних ударов.

Адвокат Сафонова Андрей Крючков подтвердил факт получения новых требований и заявил, что готов ответить встречными мерами, включая обращение в правоохранительные органы с заявлением о злоупотреблении правом.

По информации Telegram-канала «Sport Baza», дело об алиментах на общую дочь обошлось Казачек в 4 миллиона в Никулинском суде и 2 миллиона в суде Краснодара. Еще 150 тысяч сторона бывшей супруги вратаря заплатила за работу юристов в арбитражном суде. Причем в судебные расходы Казачек включила деньги, которые ее адвокат тратил на обеды и заправку личного автомобиля.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге больше 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

