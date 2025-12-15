Стало известно, сколько ЕС потратил на помощь Украине с начала 2025 года

Каллас: Евросоюз в 2025 году потратил €27 млрд на помощь Украине

Европейский союз (ЕС) с начала 2025 года передал Украине вооружения общей стоимостью €27 млрд. Об этом по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС заявила верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет РИА Новости.

«Европа в этом году предоставляет Украине рекордную военную поддержку на сумму €27 млрд. Мы также выполнили наши обязательства поставить 2 млн боеприпасов», — рассказала дипломат.

Она подчеркнула, что сейчас «не время замедляться».

15 декабря газета El Pais со ссылкой на председателя правительства Испании Педро Санчеса сообщила, что королевство выделило новый пакет помощи Украине на сумму €2 млрд. В том числе в него была включена военная поддержка.

За неделю до этого в СМИ появилась информация, что Нидерланды намерены выделить €700 млн на военную помощь Украине. Ожидается, что средства направят в первом квартале 2026 года. При этом изначально Амстердам обещал в следующем году предоставить Украине помощь на сумму €3,5 млрд, но значительная часть этих средств уже была потрачена.

Ранее Зеленский назвал сумму, которая потребуется Киеву на закупку вооружений в 2026 году.