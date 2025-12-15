Диброва об общении с бывшим мужем: «Есть некие перипетии»

Модель Полина Диброва призналась в беседе с NEWS.ru, что старается поддерживать отношения с бывшим мужем Дмитрием.

«Как вы понимаете, есть все равно некие перипетии, моменты бытового характера, которые получается уладить не с первого раза, но мы с огромным вниманием относимся друг к другу», — поделилась знаменитость.

Диброва отметила, что она и экс-супруг стараются закрывать глаза на некоторые ссоры ради детей. По словам модели, они старались сделать так, чтобы их сыновья как можно меньше переживали из-за развода родителей.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего.

Ранее Елена Товстик назвала ужасом слухи о романе с тренером по триатлону.