На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Одна из моделей «АвтоВАЗа» показала рекордный рост продаж

Объем реализации Lada Iskra показал лучший результат с начала продаж
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

На второй неделе декабря Lada Iskra установила рекорд продаж с момента начала реализации, в этот период было продано 668 таких моделей «АвтоВАЗа». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, в российском топе продаж данная машина поднялась на 11-е место.

«Если так пойдет дальше, то к концу года ждем Iskra уже и в первой десятке», — написал Целиков.

Также он отметил, что Lada Iskra является почти единственной моделью из топ-25, которая показала рост (+10%) на минувшей неделе.

«Вазовские дилеры говорят, что спрос на новинку есть. И неплохой», — подчеркнул глава «Автостата».

Кроме того, он заявил, что причиной осеннего отставания в продажах Lada Iskra стали производственные сложности при запуске этой модели.

«Но сейчас основные проблемы решены», — добавил Целиков.

19 апреля в Тольятти началось производство Lada Iskra. С конвейера завода первыми сошли седан в красном цвете и универсал в синем цвете. В первый день выпуска было собрано 12 автомобилей Iskra в различных модификациях. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, в разработку, локализацию и налаживание производства новой модели было инвестировано 34 млрд рублей. Они ушли в том числе на модернизацию производства. О том, что представляет собой новинка «АвтоВАЗа», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон рассказал, что думает о Lada Iskra.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами