Одна из моделей «АвтоВАЗа» показала рекордный рост продаж

На второй неделе декабря Lada Iskra установила рекорд продаж с момента начала реализации, в этот период было продано 668 таких моделей «АвтоВАЗа». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, в российском топе продаж данная машина поднялась на 11-е место.

«Если так пойдет дальше, то к концу года ждем Iskra уже и в первой десятке», — написал Целиков.

Также он отметил, что Lada Iskra является почти единственной моделью из топ-25, которая показала рост (+10%) на минувшей неделе.

«Вазовские дилеры говорят, что спрос на новинку есть. И неплохой», — подчеркнул глава «Автостата».

Кроме того, он заявил, что причиной осеннего отставания в продажах Lada Iskra стали производственные сложности при запуске этой модели.

«Но сейчас основные проблемы решены», — добавил Целиков.

19 апреля в Тольятти началось производство Lada Iskra. С конвейера завода первыми сошли седан в красном цвете и универсал в синем цвете. В первый день выпуска было собрано 12 автомобилей Iskra в различных модификациях. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, в разработку, локализацию и налаживание производства новой модели было инвестировано 34 млрд рублей. Они ушли в том числе на модернизацию производства. О том, что представляет собой новинка «АвтоВАЗа», — в материале «Газеты.Ru».

