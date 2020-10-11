Удар по многоэтажке: Баку обвинил Ереван в обстреле города Гянджа

Азербайджан заявил об авиаударе со стороны Армении. В Генпрокуратуре страны уточнили, что при обстреле города Гянджа ракета попала в жилой дом. МИД Азербайджана на своей странице в Twitter сообщил о семи погибших и более 30 пострадавших.

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«Ранены 33 человека, в том числе дети», — утверждают дипломаты.

Ранее в Генпрокуратуре Азербайджана говорили о пяти погибших мирных гражданах и 28 пострадавших.

В МЧС страны сообщили, что из-под завалов извлекли раненых и тела погибших. Но работы на месте происшествия продолжаются. Снаряд, по данным властей, попал в многоквартирный дом в центре города. Был нанесен большой ущерб гражданской инфраструктуре. Согласно информации МЧС, здание полностью разрушено.

О том, что второй по величине город Азербайджана был обстрелян с территории Армении, рассказали в Минобороны Азербайджана. В Ереване обвинение опровергли, заявив, что это дезинформация.

Боевые действия в районе Нагорного Карабаха продолжаются, несмотря на установленное 10 октября перемирие. Соглашение о нем было достигнуто спустя 10 часов переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана.

Стороны договорились, что с полудня субботы (11:00 по мск) должно было быть установлено перемирие, чтобы обменяться пленными и вывезти тела погибших. Прекращение боевых действий продлилось меньше суток.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в обстреле населенных пунктов, что приводит к жертвам среди местного населения с обеих сторон. Но что Баку, что Ереван отрицают свою причастность к этим действиям.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в нападении на город Тертер.

«Вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, 10 октября с 22:30 [по местному времени, 21:30 мск] подвергают обстрелу из артиллерии город Тертер», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Была также обстреляна столица непризнанной республики Нагорный Карабах, передает корреспондент ТАСС с места событий. По данным агентства, за час противник запустил по Степанакерту 7-8 снарядов.

В столице была объявлена воздушная тревога.

Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в свою очередь заявлял, что азербайджанские военные поздно вечером в субботу нанесли удары по нескольким городам в Нагорном Карабахе.

«В настоящее время в Арцахе [непризнанная Нагорно-Карабахская республика] противник наносит ракетные удары по городам Мартуни, Шуши, а также по другим населенным пунктам», — сказал он.

В МИД Армении уверены, что Азербайджан хочет сорвать соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто на консультациях в Москве.

«Нарушая свои обязательства, Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах. Были нанесены удары по населенным пунктам Сюникской области Армении. Провокационные действия азербайджанской армии сопровождаются политическими заявлениями, что нельзя трактовать иначе как срыв Азербайджаном соглашения о прекращении огня», — говорится в заявлении армянских дипломатов.

Они также обвинили азербайджанскую сторону в распространении дезинформации и «ложных обвинений о том, что ВС Армении держат под огнем населенные пункты и линию фронта». По мнению представителей ведомства, Баку это делает, «чтобы скрыть или, возможно, оправдать свою политику».

«Решительно осуждаем действия Азербайджана, направленные на срыв соглашения о прекращении огня. Предупреждаем, что вся ответственность за ситуацию лежит на поддерживаемом Турцией азербайджанском руководстве», — сообщили в МИД Армении.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится давно — с 1991 года. Тогда Нагорный Карабах заявил о своей независимости от Азербайджана. На территории непризнанной республики проживают в основном армяне. Азербайджан считает эту территорию оккупированной.

Столкновения сторон происходили и раньше. Самые крупные были в 1992-1994 годах, когда Азербайджан пытался вернуть контроль над Нагорным Карабахом, а в итоге лишился еще части территорий.