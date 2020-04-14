Отбиться от Ирана: США развернули «Патриоты» в Ираке

По словам официальных представителей Пентагона, зенитные ракетные подразделения, оснащенные ЗРК «Патриот», а также две другие системы ближнего действия в настоящее время уже находятся на авиабазе Айн-Аль-Асад на западе Ирака, пишет Defense News.

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Именно здесь в январе 2020 года Иран в ходе операции «Мученик Сулеймани» осуществил массированную ракетную атаку против войск США и коалиции, а также подверг удару военную базу ВС США в Эрбиле. Тогда были использованы баллистические ракеты Fateh-110, а также ракеты Qiam 1, оснащенные разделяющимися боеголовками и системой постановки активных помех радиолокаторам обнаружения и наведения противника.

По словам анонимного источника в военном ведомстве США, в настоящее время на американской военной базе Кэмп Таджи (Camp Taji) развернута система противоракетной обороны малого радиуса действия (какая конкретно, в статье не уточняется).

В течение последних нескольких месяцев американцы постепенно усиливают группировку зенитных ракетных войск в Ираке, чтобы обеспечить более эффективное прикрытие своих частей и подразделений, подвергающихся постоянным ракетным ударам.

Вскоре после того, как Иран осуществил массированный удар с помощью баллистических ракет малого радиуса действия по войскам США в Айн-Аль-Асаде в январе, возникли вопросы об отсутствии систем ПВО на американских базах. Но между Вашингтоном и Багдадом долгое время сохраняется определенная напряженность, а потому США потребовалось время на переговоры с иракскими лидерами, а также для поиска зенитных ракетных подразделений, которые можно было бы передислоцировать в Ирак.

До ракетных ударов со стороны Ирана военные руководители США не верили, что подобные системы нужны в Ираке больше, чем в любых других местах по всему миру, где такие удары происходят чаще.

В настоящее время зенитные ракетные комплексы развернуты, находятся на боевом дежурстве и готовы к открытию огня, так как высшие должностные лица США предупреждают, что угроза ракетных ударов со стороны повстанцев, которых Вашингтон ассоциирует с Тегераном, сохраняется.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил на прошлой неделе, что по этой причине сотни солдат из 1-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США пока остаются в Ираке.

Он уточнил, что только одному батальону было разрешено вернуться на место постоянной дислокации в Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), «отчасти потому, что ситуация с шиитскими ополченцами и Ираном не урегулирована на 100%». Он добавил, что «они будут продолжать выполнять свою миссию до тех пор, пока, по нашему мнению, угроза не уменьшится».

На этой неделе несколько иранских ракет упали возле площадки американской нефтесервисной компании на юге Ирака. Это была первая подобная атака за последние месяцы, направленная на энергетические интересы США, пишет Defense News. Американцы уже покинули это место.

Президент США Дональд Трамп в начале прошлой недели заявил, что его администрация получила информацию о планах Ирана в ближайшее время нанести очередной удар. Он не предоставил никаких подробностей, но предупредил Тегеран, что если войска США подвергнутся нападению со стороны Ирана или его доверенных лиц, «Иран заплатит за это очень высокую цену».

Другие официальные лица в последние недели заявляли, что произошло увеличение объема разведывательных данных, указывающих на возможную масштабную ракетную атаку. Однако на этой неделе они сообщили, что угроза, похоже, уменьшилась, поскольку Иран и Ирак в значительной степени поражены быстро распространяющимся коронавирусом.

Тем не менее военные американские лидеры утверждают, что войска США и коалиции нуждаются в дополнительной защите, потому что угрозы со стороны проиранских формирований сохраняются, и тем более неясно, до какой степени их контролируют из Тегерана — особенно сейчас, во время пандемии.

В начале января с помощью беспилотных летательных аппаратов США в Багдаде был убит командующий силами иранского спецназа («Аль-Кудс») Касем Сулеймани. БЛА нанесли ракетный удар по автоколонне, покидавшей аэропорт Багдада.

Ранее там прошла встреча генерала с лидерами местного шиитского ополчения. Жертвами обстрела стали не менее восьми человек, в том числе Абу Махди аль-Мухандис, лидер поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке. Последнего государственный секретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Убийство Сулеймани повлекло за собой удар баллистических ракет Ирана по базам США, в результате которого ранения различной степени тяжести получили более 100 американских солдат.

Иракские лидеры были очень недовольны убийством аль-Мухандиса, и многочисленные протестующие в этой стране призывали к выводу войск США из Ирака. Эти обстоятельства сделали переговоры по системам «Патриот» очень чувствительными.

Кроме того, глава Центрального командования ВС США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит и Ближний Восток, генерал Фрэнк Маккензи заявил, что передислоцировать «Патриоты» и другие зенитные ракетные системы в Ирак было сложно. На практике это означало, что Маккензи должен был забрать ЗРК/ЗРС из других мест, где в них также ощущалась острая необходимость. Официальные представители Пентагона так и не раскрыли, откуда именно были переброшены комплексы в Ирак.

Как пишет Defense News, зенитные ракетные системы средней и большой дальности перебрасывались в Ирак по частям, и потребовалось дополнительное время, чтобы состыковать отдельные элементы ЗРК в новых позиционных районах и проверить весь комплекс в целом на функционирование.

Зенитные ракетные батареи «Патриотов» развернуты на базах в Аль-Асаде и Ирбиле. Кроме того, используется так называемая армейская система C-RAM, которая способна уничтожать в полете небольшие ракеты и мины, выпущенные из минометов. Помимо этого, развернута более совершенная система противовоздушной обороны Avenger («Мститель»), способная отражать удары ракет на малых высотах и самолетов, в том числе БЛА и вертолетов.

В настоящее время в Ираке находится более 6000 американских военнослужащих. В то время как некоторые подразделения и части ВС США были выведены из этой страны за последние несколько месяцев, другие, наоборот, были передислоцированы для развертывания и эксплуатации новых систем ПВО/ПРО.

Дональд Трамп вышел из иранской ядерной сделки в 2018 году и с тех пор неуклонно вводил новые санкции США в отношении Ирана, которые ранее были ослаблены или отменены в соответствии с условиями соглашения.

В конце прошлого месяца администрация ввела санкции против 20 иранцев и компаний за поддержку шиитского ополчения, представители которого ответственны за нападения на части и подразделения ВС США.

«Система C-RAM является разновидностью тактической противовоздушной обороны. Она предназначена для защиты от ракет, артиллерийских и минометных обстрелов путем уничтожения соответствующих баллистических целей во время их полета», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Что касается системы M1097 Avenger («Мститель»), отметил собеседник издания, то это американский самоходный зенитный ракетный комплекс ближнего действия, размещенный на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV. Комплекс разработан американской компанией Boeing Aerospace Company совместно с General Electric. M1097 предназначен для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5-3,8 км и дальностях 0,5-5,5 км.

На нем, рассказал Макиенко, установлены два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС. В комплект поставки входит выносной пульт дистанционного управления. Система обнаружения является всепогодной и обеспечивает обнаружение целей при любых условиях видимости за счет встроенного тепловизора.

«Исходя из анализа ТТХ задействованных систем ПВО, а речь здесь идет далеко не только о «Патриоте», совершенно очевидно, что Соединенные Штаты намерены создать в Ираке глубоко эшелонированную систему зенитного ракетного прикрытия, которая позволила бы им свести до минимума возможные потери в живой силе и технике», — заключил Макиенко.