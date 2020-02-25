Образ врага: как США готовятся к «ядерной войне» в Европе

США провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по натовскому объекту на территории Европы. Как отмечается в стенограмме на сайте Пентагона, речь идет о «небольших учениях», сценарий которых предусматривает войну с Россией.

«Сценарий включал в себя европейскую ситуацию, когда вы ведете войну с Россией, и Россия решает использовать маломощное ограниченное ядерное оружие против объекта на территории НАТО»,

— цитируются слова представителя ведомства.

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Все документы по учениям, как правило, засекречиваются. В соответствии с важностью им присваиваются те или иные грифы секретности — «секретно», «совершенно секретно». Это делается и для того, чтобы не вызвать совершенно ненужных внешнеполитических осложнений с соседями (допустим, если появятся утечки о том, что направленность оперативной подготовки приграничного государства — исключительно наступательная, то это может привести к резкому осложнению взаимоотношений).

Особо засекречиваются мероприятия по проведению стратегических командно-штабных тренировок по управлению стратегическими ядерными силами. В принципе все документы, относящиеся к разработкам операций стратегических ядерных сил, представляют собой наивысший военный секрет любого государства, которое подобным оружием обладает.

И вдруг представитель Пентагона на брифинге, посвященном окончанию учений стратегических ядерных сил США, говорит о сценарии войны с Россией.

По словам официального представителя министерства обороны США, была разыграна схема обращения к министру обороны и президенту, чтобы решить, как реагировать в названной ситуации. По его оценке, участники учения получили хорошее понимание того, как надо действовать.

Возникает вполне закономерный вопрос — с какими целями это делается? Одно можно сказать совершенно точно — вовсе не в целях укрепления стабильности в мире, снижения напряженности и налаживания добрососедских отношений.

В настоящее время между Россией и коллективным Западом взаимоотношения находятся далеко не в лучшем состоянии. Вместе с тем между РФ и США нет таких острых противоречий (идеологического, экономического, территориального, религиозного характера), которые могли бы быть разрешены исключительно в ходе военных действий, тем более с применением оружия массового поражения.

Иными словами, социально-политических причин и противоречий, которые привели бы к возникновению ракетно-ядерной войны между Москвой и Вашингтоном, сегодня нет. Оснований прибегать к неограниченному использованию всех средств массового поражения и, прежде всего, стратегического ядерного оружия нет ни у России, ни у США.

Тем более, что военные с обеих сторон единодушны во мнении — даже применение любого образца тактического ядерного оружия (допустим, артиллерийского снаряда с тротиловым эквивалентом в две килотонны) неизбежно вызовет обмен массированными ракетно-ядерными ударами.

Нельзя исключать, что

учения стратегических ядерных сил США с подобными темами преследует очередное обновление угрозы с Востока и последующее оправдание увеличения расходов на дальнейшее совершенствование стратегического ядерного арсенала США.

К примеру, в Соединенных Штатах намерены приступить к разработке радикального нового ядерного боеприпаса — W93. Пентагон уже раскрывает детали об этом оружии, рассказывая, что оно конкретно заменит и когда оно может быть развернуто.

Как сообщает Defense News, с момента появления на вооружении ВС США боевой части типа W88 в 1980-х годах все дальнейшие усовершенствования боеголовок создавались как их последующие модернизации. Например, нескольких версий боевой части авиационной ядерной бомбы свободного падения — от B61 до B61-12. На этот раз перспективная боевая часть в значительной степени будет представлять собой радикально новую конструкцию.

Сейчас в арсенале морских стратегических ядерных сил США есть две ядерные боеголовки, запускаемых с подводных лодок — W88 и W76. Последний боеприпас, который только что завершил программу продления срока службы, теперь выпускается в двух вариантах: традиционный W76-1 и W76-2 с пониженным уровнем мощности.

Между тем уже и W88 находится на ранних стадиях модернизации. Однако каждая из этих двух систем, вероятно, потребует дополнительной модернизации через 15–20 лет, и их боевые части становятся все более старыми, даже несмотря на усилия, предпринимаемые Национальной администрацией по ядерной безопасности США. Учитывая это, Пентагон считает, что сейчас самое время приступить к разработке будущей замены этих боеголовок.

Цель администрации состоит в том, чтобы иметь новую конструкцию ядерной боевой части, которая по своим возможностям будет где-то между двумя существующими боеголовками баллистических ракет, развернуть которые предполагается к 2040 году.

Для разработки новой боевой части требуются немалые деньги. Надо каким-то образом заставить законодателей США отыскать необходимые ресурсы, поскольку W93 является первой новой конструкцией ядерной боевой части за последние десятилетия. Таким образом, ближайшая задача военного ведомства США будет заключаться в том, чтобы убедить конгресс США, что сейчас самое время начать этот проект.

Поэтому учения с Россией в образе врага тут как нельзя кстати.

Конечно, к подобной операции привлекаются и ракетные войска стратегического назначения, и авиационные части с оперативно-тактическим ядерным оружием, подводные лодки, надводные корабли с крылатыми ракетами морского базирования с ядерными боевыми частями, соединения оперативно-тактических ракет ракетных войск и артиллерии, части и соединения специальных войск. В США в операции ядерных сил задействуются приблизительно такой же состав сил и средств.

Все это необходимо поддерживать на должном уровне боеспособности и боеготовности в ходе постоянных учений и тренировок. Однако провокационные легенды, сопровождающие такие учения — совершенно другой вопрос.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:



Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).