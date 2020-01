Король скорости: в Японии оценили советский МиГ-25

Созданный в СССР истребитель-перехватчик МиГ-25 по-прежнему является «самым быстрым в мире». Об этом в блоге на Yahoo News Japan сообщил японский военный аналитик Мори Кэнтаро.

«Среди скоростных военных истребителей советский МиГ – по-прежнему №1. <...> Его мировой рекорд 1962 года — средняя скорость 2981,5 км/ч на маршруте протяженностью в 500 км с радиусом в 80 км — до сих пор не побит», — говорится в статье.

МиГ-25 строили в Советском Союзе, чтобы бороться со сверхскоростными американскими военными самолетами — разведчиком A-12 Blackbird и стратегическим бомбардировщиком XB-70 Valkyrie.

Советским конструкторам удалось решить проблему «экстремально высоких температур» при наборе скорости. Японский эксперт восхитился прочностью специальных стальных сплавов, устойчивых к невероятному жару в сравнении с алюминием и его производными. Эти сплавы использовали при строительстве МиГ-25.

Этот самолет «уже полсотни лет гордо носит титул «короля скорости», добавил Кэнтаро.

Стоит отметить, что в октябре американский портал We are the Mighty признал МиГ-25 самым быстрым истребителем в мире, на котором «не с кем сражаться». Кроме того, его назвали «бесполезным» в условиях современной войны — у самолета нет радара, а, значит, пилоты не могут одновременно видеть самолеты противника перед и под собой.

Из-за этого МиГ-25 вынуждены спускаться, чтобы сражаться с другими истребителями. Но поскольку самолет не отличается суперманевренностью, в такой ситуации не исключено, что он не сможет увернуться от ракет противника и выиграть воздушный бой. Более грубый дизайн корпуса советского истребителя американские журналисты сравнили с «товарным вагоном» — ему якобы не достает «зловещего изящества» более современных истребителей.

Впрочем, новейшему американскому истребителю F-35 Lightning II в недостатках не откажешь. Самолет обладает множеством технических проблем — издание National Interest указывало на уязвимость F-35 к ударам молний. Из-за этого Корпусу морской пехоты пришлось устанавливать портативные громоотводы на F-35, дислоцированные на авиабазах в Японии. В октябре 2018 года командование США временно приостановило полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 для проведения массовой проверки. Сообщается, что эксперты проведут инспекцию топливной трубки внутри двигателей самолетов. В Пентагоне признают, что около половины произведенных самолетов не готовы к бою.

С 1969 по 1985 год в СССР было выпущено около 1,2 тыс. МиГ-25. Истребитель-перехватчик третьего поколения, согласно открытым источникам, способен достигать высоты 23 км. В зависимости от конфигурации машина рассчитана на перенос ракет класса «воздух-воздух» или фугасных авиабомб.

В прошлом году автор The National Interest Роберт Фарли писал, что Советский Союз потратил большие средства на производство МиГ-25, а вместо этого мог сосредоточиться на выпуске менее дорогих многоцелевых машин. Эксперт выразил мнение, что советское руководство приняло такое решение из-за недостатка разведывательных данных о планах по развитию американской военной авиации. Как написал Фарли, если бы в СССР решили создавать многоцелевые истребители, сработал бы «эффект домино», который мог «серьезно повлиять на историю мировой боевой авиации».

Фарли назвал скорость и высоту МиГ-25 его достоинствами, а к недостаткам отнес маневренность на малой высоте и ограниченность форсажного режима работы. Он также обратил внимание, что о недостатках истребителя американцы узнали после его угона Виктором Беленко.

Специалист признал, что истребитель серьезно повлиял на течение военных конфликтов за пределами СССР и стал основой для первого советского боевого самолета четвертого поколения МиГ-31.

В феврале прошлого года МиГ-25 впервые за долгое время был привлечен для выполнения непосредственных боевых задач в воздухе.

Эти самолеты подняли в небо Сирии в ходе нападения истребителей израильских ВВС на пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в сирийском Тьясе. Как писал «Вестник Мордовии», советские истребители-перехватчики «до сих пор могут доставить неприятности» высокотехнологичной израильской авиации.