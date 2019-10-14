«Противостоять турецкой агрессии»: Асад поможет курдам

Представители сирийского правительства и коалиции «Сирийских демократических сил» (СДС) проводят переговоры на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на курдский источник.

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Он не уточнил детали диалога, но отметил, что в ходе консультаций стороны рассчитывают достичь прогресса в решении вопроса об операции Турции на сирийской территории. Источник не исключил, что эти переговоры могут переместиться в Дамаск.

По информации SANA, правительство страны решило направить войска на север арабской республики, чтобы противодействовать Турции. Агентство отмечает, что войска намерены «противостоять турецкой агрессии и защищать мирное население».

Как передает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники среди курдов, армия президента Сирии Башара Асада не встречает на своем пути сопротивления: военнослужащие без боя прошли все блокпосты и вошли в город Манбидж к северу от Алеппо, где они и будут размещены. По информации источников СМИ, «Силы народной самообороны» и Дамаск достигли соглашения о вводе сирийских войск в Кобани.

Правительственное агентство Сирии SANA ранее публиковало призывы курдских старейшин отказываться от службы в отрядах СДС и присоединяться к сирийской армии на фоне наступления турецких военных.

Турция 9 октября начала на северо-востоке Сирии операцию под названием «Источник мира». Ее целью Анкара называет создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда Турция планирует вернуть сирийских беженцев.

SANA назвало операцию агрессией, а глава МИД САР Валид Муаллем 28 сентября в ходе 74-й сессии ГА ООН заявил, что попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности нарушают международное право и Устав ООН. Он напомнил, что США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие в арабской республике.

Турецкая операция направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG, крупнейшее подразделение курдско-сирийского альянса «Сирийские демократические силы»). Анкара считает YPG террористической группировкой, Вашингтон — союзниками в борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).

Впрочем, помогать коллегам США не готовы. Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер отказался размещать американские войска в зоне конфликта курдов и турков.

«Мы остаемся в тесной координации с «Сирийскими демократическими силами», которые помогли нам уничтожить халифат ИГ, но я не стану размещать американских военнослужащих в эпицентре давнего конфликта между турками и курдами, мы не для этого в Сирии», — цитирует Эспера CNN.

Американский президент Дональд Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника из числа должностных лиц Соединенных Штатов, из-за военной операции Турции на севере Сирии США упустили около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) из тюрем, которые находились под охраной курдских формирований в составе коалиции СДС.

Они рассказали, что несколько сотен радикалов 13 октября воспользовались паникой и сумятицей, чтобы совершить побег из центра временного содержания в Сирии.

Кроме того, порядка 700 членов семей боевиков сбежали из лагеря для временно перемещенных лиц.

По информации собеседников издания, в тюрьмах и центрах временного содержания на севере САР находились около 11 тыс. человек, из которых 9 тыс. — сирийцы и иракцы, а 2 тыс. — заключенные из примерно 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.

Курдский генерал Мазлум Абди, командующий формированиями СДС, ранее пригрозил США обратиться за помощью к сирийским властям и России, если Вашингтон не остановит операцию Турции. Такую информацию передавал CNN. Телеканалу стало известно содержание переговоров курдского военачальника с заместителем специального представителя Соединенных Штатов в международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» Уильямом Робаком.

«Вы не хотите защищать людей, но вы также не хотите, чтобы пришла другая сила, которая бы защитила нас. Вы продали нас. Это аморально», — приводил телеканал слова курдского генерала.

Мазлум Абди настаивал: США либо останавливают операцию Турции, либо позволяют курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, чтобы российские военные самолеты установили бесполетную зону над северо-востоком САР.

Это, по замыслу курдов, должно помешать Турции наносить удары по сирийской территории.

«Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ, остановить эти бомбы, падающие на нас, или нет. Мне нужно знать, потому что, если нет, мне нужно заключить сделку с Россией и режимом [президента САР Башара Асада] сейчас и пригласить их самолеты, чтобы защитить этот регион», — сказал он представителю США.