«Через пару лет»: как США спасут корабли от русских ракет

Недавно ушедший в отставку руководитель управления надводных сил командования морских операций ВМС США контр-адмирал Рональд Боксалл, заявил, что военно-морские силы США получат высокоэнергетический лазер и интегрированный оптический ослепитель, а также сопряженную с ними систему разведки уже в 2021 году, пишет Defense News. По его словам,

перспективное оружие вначале будет установлено на эсминце USS Preble (DDG-88). Это 38-й эскадренный миноносец из серии запланированных к постройке 62 эсминцев УРО типа «Арли Берк». Корабль в строю с 9 ноября 2002 года. Порт приписки — ВМБ Сан-Диего.

Решимость в доведении дела до конца, связанного с принятием на вооружение ВМС США боевых лазеров, контр-адмирал Рональд Боксалл сравнил с одним историческим фактом. Героем этого эпизода в 1519 году стал испанский конкистадор Эрнан Кортес, возглавивший большую экспедицию на территорию современной Мексики, которая состояла из 600 испанцев-пехотинцев и 16 конных рыцарей. А в качестве транспортных средств были использованы 11 десантных лодок, на которых Кортес со своим отрядом и достиг побережья.

После высадки Кортес приказал уничтожить все свои лодки, с помощью которых его отряд высадился на побережье Мексики. Тем самым он дал понять своим людям, что дороги назад нет: они либо побеждают, либо погибают. Можно было бы предположить, что этот приказ Кортеса введет его людей в уныние, так как они тем самым обрубали все пути к отступлению. Но вместо этого они сплотились вокруг своего лидера, как никогда. В течение двух лет Кортесу удалось покорить всю империю Монтесумы.

По сути дела, горящие лодки символизируют собой точку невозврата, психологическое обязательство, признание, что пересечена линия, которую те или иные лица никогда уже не перейдут обратно.

Разумеется, жечь свои корабли американские адмиралы не собираются, но подобными историческими примерами они подтверждают свою неукротимую решимость довести дело с лазерами до логического конца.

«Ключевым для нас является HELIOS. Это боевой лазер корабельного базирования, который заменит все то, чем мы располагали раньше», — заявил Рональд Боксалл. При этом он имел в виду системы вооружения ближнего действия, такие как новейший вариант Block 2 корабельного зенитного ракетного комплекса непосредственной защиты корабля RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile — ракета с вращением корпуса).

«Когда Эрнандо Кортес сжег свои лодки, это был сигнал личному составу, что они собираются победить, продвигаясь только вперед», — еще раз вспомнил про испанского конкистадора адмирал Боксалл.

«Точно так же мы принимаем решение поставить боевой лазер на наши эсминцы УРО. И начнем процедуру с ЭМ USS Preble (DDG-88) в 2021 году. Когда мы завершим установку боевого лазера, это станет нашей системой вооружения ближнего действия. В дальнейшем мы продолжим ее совершенствовать»,

— заявил Боксалл.

«HELIOS представляет собой 60-киловаттный лазер с возможностью увеличения его мощности до 150 киловатт. Боевой лазер разрабатывается компанией Lockheed Martin, которая также занимается поставками в ВМС США боевой информационно-управляющей системой «Иджис» (Aegis) эсминцы и крейсера УРО (DDG)», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам Боксалла, лазер будет полностью интегрирован в БИУС «Иджис», а также в систему электропитания корабля.

О том, что американцы планируют выйти именно на этот уровень мощности боевого лазера — 150 кВт — «Газета.Ru» писала еще в 2017 году.

«Мы не только собираемся использовать имеющиеся возможности БИУС «Иджис». Мы даже собираемся расширить их», — сказал Боксалл.

«Многие люди думают, что лазеры — это то, что стреляет, но лазеры также являются очень хорошим средством разведки, то есть сенсором. Когда вы приближаетесь к радиолокационной станции, возможности РЛС объективно ухудшаются. Когда вы приближаетесь к лазеру, он становится только лучше», — так американский адмирал объяснил некоторые преимущества лазерного оружия.

По словам Боксолла,

самым большим препятствием на этом пути является интеграция лазера с БИУС «Иджис». Эта задача сформулирована следующим образом — данные высокой точности от «Иджис» должны передаваться на лазерную боевую систему. В этой связи разработчики в данный момент даже меньше сосредоточены на увеличении мощности лазера.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности, адмирал добавил, что пока «все идет очень хорошо».

Что касается установки боевого лазера на корабль и его интеграции с БИУС, то представители корпорации Lockheed Martin заявили, что она намечена на 2021 года на эсминце Preble. По их словам, эта система будет такой же частью корабля, как и устройство вертикального пуска типа Mk41.

«Вы сможете передавать координатные данные между системой «Иджис» и лазерной подсистемой, причем делать это в обеих направлениях», — сказал директор программы HELIOS корпорации Lockheed Martin Брэндон Шелтон.

«Боевой лазер также будет конструктивно и органично интегрирован в корабль. Образно говоря, он не будет деталью, прикрепленной к корпусу эсминца только болтами. Также лазерная установка будет интегрирована в систему электропитания корабля. Мы не собираемся заносить на эсминец дополнительные аккумуляторные батареи. И наш замысел вписывается в возможности корабля», — добавил Брэндон Шелтон.

По его словам, в марте этого года проект прошел проверку в военно-морских силах США, и к концу года корпорация Lockheed Martin для начала начнет интеграцию систем в своем кампусе в Мурстауне, штат Нью-Джерси. Lockheed Martin рассчитывает завершить этот процесс к середине 2020 года.

В связи с прогрессом в области проекта HELIOS военно-морские силы США все больше и больше приближаются к созданию лазера, который сможет уничтожать в полете китайские и российские противокорабельные крылатые ракеты на ближней границе зоны поражения, сказал Брайан Кларк, в прошлом офицер подводной лодки и аналитик из Центра стратегических и бюджетных оценок.

«Когда мы выйдем на уровень мощности в 500 киловатт, мы получим лазер, способный сбивать атакующие наши корабли крылатые ракеты противника, причем даже сверхзвуковые»,

— пояснил аналитик из Центра стратегических и бюджетных оценок.

По словам Кларка, в настоящее время в США проводятся исследования, целью которых является уточнение, могут ли ВМС в перспективе использовать лазерные технологии для поражения даже гиперзвуковых ракет. Как убежден Брайан Кларк, оснащение кораблей ВМС США боевыми лазерами в настоящее время уже находится в плоскости «когда», а не «если».

«Лазер способен сбивать крылатые ракеты. И это произойдет в ближайшем будущем», — подтвердил Кларк.

«В этом нет никакой особой технической проблемы. Речь идет о разработке лазера с форм-фактором, который подойдет для корабля и корабля с мощностью, достаточной для его питания. Это вполне технически решаемая задача», — добавил Кларк.

По его мнению, востребованность корабельного боевого лазера вытекает из совершенствования высокотехнологичных противокорабельных крылатых ракет (и их распространения в мире), скорость полета которых постоянно растет, а непредсказуемость траектории только увеличивается.

Ранее руководство по боевой работе «Иджиса» требовало, чтобы корабли ВМС США в ходе стрельбы по воздушной цели производили два последовательных пуска зенитных управляемых ракет. После подрыва боевой части первой ракеты расчетом осуществлялась оценка эффективности первого пуска. При неуспешном первом пуске запускали вторую ЗУР.

Но в США считают, что Китай и Россия разрабатывают новую тактику применения противокорабельных ракет. По мнению военно-морских аналитиков США, Москва и Пекин планируют в ходе боестолкновения на море запускать больше противокорабельных ракет, чем могут отразить системы самообороны кораблей ВМС США.

То есть смысл такой «банзай-атаки» заключается в том, чтобы заставить американский флот израсходовать все свои ракеты и оставить его абсолютно беззащитным для последующих нападений, или же превысить в ходе удара возможности кораблей США по огневой производительности своих систем и комплексов. Так одержать победу в подобном бою теоретически возможно, но это будет противникам США стоить весьма и весьма дорого.

Цель боевого применения корабельных лазеров заключается в том, чтобы заставить такие виды нападений обходиться вероятному врагу еще дороже, чем отбивать ракетные атаки кораблями ВМС США традиционными способами. По сути дела, речь идет о неиссякаемом боекомплекте на кораблях ВМС США.

Как ранее писала «Газета.Ru», об этом говорил еще в феврале 2017 года директор и менеджер соответствующей программы Northrop Grumman Aerospace Systems Гай Ренар. Он утверждал, что стоимость одного лазерного выстрела обойдется примерно по цене одного галлона дизельного топлива — меньше доллара. По его словам, новое высокоточное оружие будет защищать «не только моряков нашего флота, но и его бумажник».

«Но пока еще остаются вопросы, которые нужно решить», — сказал Кларк. По его мнению, боевой лазер даже мегаваттного класса при боевой работе остается одноканальным по цели. То есть пока он не обнаружил, захватил и не произвел выстрел по цели, лазер не может перейти к поражению следующей цели.

А это означает, полагает Брайан Кларк, что даже при наличии боевых лазеров на кораблях ВМС США управляемое ракетное оружие списывать в запас еще рано. Зенитные управляемые и противоракеты в ВМС США будут по-прежнему востребованы в обозримом будущем.