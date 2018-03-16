«Предприятия ОПК заплатили в бюджет 481 млрд рублей налогов»

— Татьяна Викторовна, в прошедшем в начале марта послании Федеральному Собранию президент уделил большое внимание укреплению обороноспособности страны, а точнее оснащению армии современным оружием. Приведет ли это к увеличению расходов на оборону?

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— Все расходы на вооружение, о котором говорил президент в своем послании, спланированы в нашем бюджете и учтены в государственной программе вооружения и планах строительства и развития вооруженных сил.

Базовые параметры технического переоснащения армии, разработка и выпуск новейших образцов вооружения были определены еще «майскими» указами Президента Российской Федерации 2012 года.

Уже утверждена новая государственная программа перевооружения на 2018–2027 годы и в ней мы также тщательно все спланировали, поэтому увеличения расходов на оборону не произойдет.

При этом, новая программа построена так, что затраты на разработку новых образцов военной и спецтехники, принятие их на вооружение, серийное производство, поставка в войска четко синхронизированы. Это значит, что к моменту поступления техники будет готова вся инфраструктура на местах для ее хранения, обслуживания, включая личный состав, который будет непосредственно нести на ней боевое дежурство.

--Как за последние пять лет поменялась структура финансовых органов Минобороны?

— Все изменения структуры финансовых органов проходят в рамках стратегии развития вооруженных сил. На сегодняшний день в рамках установленного бюджетного процесса по линии Минобороны в сводном реестре участников числится более 650 подведомственных учреждений – это и территориальные финансовые органы в регионах, а также финслужбы в военных вузах, госпиталях, учреждениях культуры и других организациях, подведомственных министерству.

За последние пять лет военные финансисты также оптимизировали работу по оплате госконтрактов. Сегодня в Минобороны создана централизованная система заключения и исполнения госконтрактов по оплате продукции, работ и услуг, связанных с исполнением гособоронзаказа, оплате материальных средств материально-технического обеспечения и энергоресурсов, а также оплате приобретаемого служебного и постоянного жилья для военнослужащих.

По-прежнему нашей приоритетной задачей, которая находится на особом контроле министра обороны Сергея Шойгу, остается повышение эффективности расходов. При этом, хочу особо отметить, что за последние пять лет министерство ни разу не допустило нецелевых расходов государственных средств.

— В 2015 году в Минобороны начала работу система мониторинга гособоронзаказа. Какой эффект вы наблюдаете спустя три года?

— Благодаря этой системе Минобороны, как государственный заказчик, обрело «зрение». Сейчас мы видим движение каждого бюджетного рубля.

Кроме того, благодаря системе финмониторинга нам удалось снизить авансирование контрактов и тем самым повысить объем поставок вооружений, военной и специальной техники.

Так, за три последних года объем поставок вооружений, военной и специальной техники вырос с 34,4 % в 2015 году до 73,3 % в 2017 году.

Важно, что внедрение электронной системы закупок позволило существенно повысить качество управленческих решений и финансовую дисциплину предприятий.

— Минобороны как-то планирует развивать эту систему?

— Безусловно. По поручению президента нами разработана методика ведения раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, что по сути является следующим этапом развития системы контроля за расходованием денег на гособоронзаказ.

Новый инструмент позволит объективно анализировать источники финансирования предприятия. Образно говоря, мы сможем проследить не только расходование бюджетных денег, но и движение собственных средств предприятия.

В настоящее время «промаркированы» только финансовые средства министерства для расчетов по гособоронзаказу, которые находятся на отдельных счетах в уполномоченных банках. Наша цель – «окрасить» все используемые ресурсы и статьи затрат, входящие в себестоимость продукции гособоронзаказа.

Внедрение такой системы учета должно обеспечить корректное формирование стоимости продукции. Для нас, как для госзаказчика, это очень важно. Завышение стоимости продукции приводит не только к неэффективному расходованию бюджетных средств, но и к уменьшению объемов закупаемой продукции.

— Возможно ли сейчас спрогнозировать, сколько средств новой госпрограммы по перевооружению на 2018-2027 годы станут «инвестиционными»?

— На сегодняшний день Минобороны законтрактовало предприятия ОПК на более чем 3 трлн. рублей. Сегодня, армия де-факто является крупнейшим заказчиком на новые высокотехнологичные изделия, производство которых опирается на широкий круг предприятий и практически всегда требует кооперации ОПК с гражданскими отраслями.

Реализация госпрограммы обеспечивает развитие отраслей экономики, рост инвестиций в разработку новых технологий, увеличивает количество рабочих мест, занятых высококвалифицированными рабочими.

Наши самолеты, ракеты, корабли – вот конечный продукт применения современных технологий во всех областях, от связи и материалов до непосредственного вооружения.

В настоящее время предприятия ОПК осуществляют свою деятельность на территории большинства регионов страны, при этом значительная часть таких предприятий является градообразующими, что не только обеспечивает занятость существенной части населения, но и позволяет пополнять бюджеты различных уровней за счет налоговых отчислений.

За последние два года предприятия ОПК, получив от Минобороны деньги за произведенную продукцию, заплатили в различные бюджеты России 481 млрд. рублей налогов.

Еще 444 млрд. пошло на зарплату и 121 млрд. – в Пенсионный фонд.

Таким образом, военным ведомством возвращается в экономику значительная часть полученных средств, что способствует выполнению социальных программ, помогает предприятиям развиваться.

--Каким образом западные санкции, введенные в отношении ряда российских уполномоченных банков, повлияли на финансирование гособоронзаказа?

— Финансирование гособоронзаказа осуществляется в установленном порядке без каких-либо задержек.