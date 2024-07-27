Экс-советник Кучмы предрек Украине голод и гражданскую войну

Дефицит зерна на Украине приведет к тому, что в стране в феврале начнется голод. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, если на Украине сохранится существующий темп разрушения промышленности, то уже ближайшей осенью экономика страны окажется на грани уничтожения.

Аналитик допустил, что к зиме на Украине может почти не остаться зерна.

«Можно ориентироваться, что к февралю в стране начнется голод», — сказал он.

При этом «полный коллапс» украинской экономики ожидается уже осенью, а дефицит продовольствия приведет к гражданской войне, отметил Соскин.

До этого Украине предрекли ускорение роста цен на мясо и молочные продукты. По словам президента украинской Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Ивана Томича, с осени в стране начнут резко дорожать молочные продукты и мясо. Эти и другие продукты питания могут вырасти в цене на 7-30%, полагает специалист. Причина ожидаемой инфляции заключается в массовых перебоях с электричеством. Уже сейчас многие украинские заводы работают от генераторов, из-за чего их убытки растут, и это вскоре отразится на стоимости продовольственных товаров.

Ранее на Украине заявили о рекордной инфляции в июне.