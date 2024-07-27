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Орбан объяснил, почему Украина не станет членом Евросоюза и НАТО

Орбан: Украина не вступит в ЕС и НАТО, поскольку у Европы нет для этого денег

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Global Look Press

Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, поскольку у Европы недостаточно для этого денег. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.

Орбан заявил, что Евросоюз уже проиграл в украинском конфликте и в случае ослабления в нем роли США не сможет финансировать ни продолжение боевых действий, ни восстановление Украины, ни ее «текущее функционирование».

«Нам надо готовиться к тому, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, для этого недостаточно денег», — сказал Орбан.

Он отметил, что Украина в обозримом будущем «вернется к позиции буферного государства» с международными гарантиями безопасности.

В той же речи Орбан заявил, что ЕС придется расплачиваться за «военную авантюру на Украине». По его словам, после вероятной победы на выборах в США Дональда Трампа европейским политикам придется «признать поражение» в этом вопросе.

Ранее Орбан сравнил расследование дела «Северных потоков» с актом капитуляции.

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