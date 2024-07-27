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В Индии заявили о желании участвовать в разрешении конфликта на Украине

МИД Индии: Нью-Дели готов участвовать в разрешении конфликта на Украине

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Нью-Дели готов участвовать в разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в посте в соцсети X.

В своем посте Джайшанкар заявил, что Индия готова внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта любым возможным способом. Он отметил, что недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди провел встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Дипломат также подчеркнул важность диалога и дипломатии в контексте конфликта на Украине.

27 июля глава МИД Китая Ван И заявил о намерении властей КНР продолжать содействие мирному диалогу по урегулированию конфликта на Украине и призвал Соединенные Штаты отменить односторонние санкции. Данное заявление дипломат сделал во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне.

Ранее СМИ сообщили о планах премьера Индии посетить Украину.

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