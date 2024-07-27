Британия не позволяет Украине использовать свои ракеты для ударов по РФ

Великобритания не позволяет Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. Об этом пишет издание The Times.

Причиной запрета на использование этих ракет для ударов по признаваемой Украиной территории РФ (без Крыма и новых территорий) названы «опасения серьезной эскалации напряженности в отношениях с Москвой». Отмечается, что союзники Великобритании по НАТО все еще дают ВСУ схожие указания.

При этом отмечается, что политика Лондона по вопросу о допустимости или недопустимости таких ударов стала слишком запутанной.

31 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Лондон никогда не ограничивал Киев в возможности ударов по России. Однако 28 мая СМИ писали, что Лондон пока не разрешил ВСУ наносить удары вглубь территории России.

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