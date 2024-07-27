Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия не позволяет Украине использовать свои ракеты для ударов по РФ

Times: Британия не позволяет ВСУ использовать свои Storm Shadow для ударов по РФ

close
100%
РИА Новости

Великобритания не позволяет Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. Об этом пишет издание The Times.

Причиной запрета на использование этих ракет для ударов по признаваемой Украиной территории РФ (без Крыма и новых территорий) названы «опасения серьезной эскалации напряженности в отношениях с Москвой». Отмечается, что союзники Великобритании по НАТО все еще дают ВСУ схожие указания.

При этом отмечается, что политика Лондона по вопросу о допустимости или недопустимости таких ударов стала слишком запутанной.

31 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Лондон никогда не ограничивал Киев в возможности ударов по России. Однако 28 мая СМИ писали, что Лондон пока не разрешил ВСУ наносить удары вглубь территории России.

Ранее Шольц объяснил, почему Германия разрешила Украине удары по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами